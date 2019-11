Gezocht: nieuwe naam voor Canadees dorp 'Asbestos'

De oproep om nieuwe namen te verzinnen veroorzaakte een hausse aan reacties op Facebook. Critici vinden het idee onzin, omdat de bevolking voornamelijk Franstalig is en dus helemaal niet zoveel last heeft van de naam. Dat beaamt de burgemeester, want in het Frans is asbest 'amiante', volgens hem een prima naam voor het dorp.

Maar, vertelt hij: "Mensen buiten Quebec schrikken van de naam. We stonden een keer met ambtenaren in de lift die speldjes droegen met daarop 'Asbestos'. Mensen liepen snel van ons weg, omdat ze dachten dat we besmettelijk waren."

Asbestos 2.0

De suggesties stromen binnen, waaronder opvallende zoals Amianteville (Asbestdorp), Asbestos 2.0, Nobestos en Poumontousse, een samenstelling van de Franse woorden 'longen' en 'hoesten'.

In 2020 moet de nieuwe naam bekend zijn. De kosten die met de naamsverandering gemoeid zijn, worden geschat op zo'n 100.000 dollar.