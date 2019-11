Vlucht naar Mexico halverwege terug naar Schiphol om aswolk vulkaan

Een KLM-toestel dat onderweg was van Schiphol naar Mexico, is ongeveer halverwege de reis teruggekeerd naar Nederland. De reden was een aswolk van de actieve vulkaan Popocatépetl in Mexico.

Een woordvoerder van de vliegmaatschappij laat weten dat de afstand terug naar Schiphol korter was dan doorvliegen naar Mexico, maar het vliegtuig was wel bijna op de helft van de reis. "Een piloot houdt rekening met allerlei factoren", legt de woordvoerder uit. "Daar is niet één reden voor. Het is moeilijk om te zeggen: 'Dat gaf de doorslag.'"

Aan NH Nieuws laat een woordvoerder weten dat een visum-verplichting voor passagiers een van de redenen was waarom er niet geland kon worden op een andere luchthaven.

Voor de passagiers, die rond 02.30 uur weer op Schiphol aankwamen, wordt een nieuwe vlucht geboekt.