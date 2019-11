Kinderartsen: paniek om vitamine D-druppels bij baby's niet nodig

Onder ouders is onrust ontstaan over vitamine D-druppels voor baby's met de toegevoegde stof propylgallaat (E310). De Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen raadt het gebruik van het middel uit voorzorg af, maar zegt dat er "geen enkele reden is voor paniek".

"Als je bij de drogist staat, kies dan voor de zekerheid het flesje waar dit spul niet in zit", zegt Károly Illy, voorzitter van de NVK. "Maar", vult hij aan,"de kans dat het gewoon veilig is, is ontzettend groot. De kans dat het onveilig is, is ontzettend klein."

Propylgallaat zit in twee typen vitamine D-druppels van het merk Davitamon: Vitamine D Aquosum en Vitamine D Aquosum suikervrij. Dat ontdekte RTL Nieuws. In andere varianten van vitamine D-druppels van Davitamon en druppels van andere merken zat het stofje volgens het programma niet.

Goed voor groei

Veel ouders geven vitamine D aan hun baby, vanwege een Europees advies. Kinderen tot vier jaar hebben de vitamine dagelijks nodig voor goede groei, botten, tanden, spieren en het immuunsysteem.

Propylgallaat is een antioxidant dat bederf tegengaat en wordt gebruikt in onder meer kauwgom, ontbijtgranen en sauzen. Het gebruik van propylgallaat is volgens Europese richtlijnen niet toegestaan in voedingssupplementen voor kinderen tot 4 jaar, maar voor alle andere leeftijden wel.

De reden voor dit verbod is dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van het middel op baby's. Voor oudere kinderen en volwassenen is het middel wel onderzocht en veilig bevonden.

Reactie Davitamon

In een reactie laat Davitamon weten dat hulpstoffen, zoals propylgallaat, "noodzakelijk zijn om voedingssupplementen te maken die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen, bijvoorbeeld om productbederf tegen te gaan". Voor de vitamine D-supplementen op waterbasis zijn volgens het bedrijf geen goede alternatieven voor propylgallaat. Ook stelt Davitamon dat het middel tot 2014 was toegestaan in de EU.

In een dagdosering van de betwiste producten zit volgens het bedrijf een hoeveelheid propylgallaat die kleiner is dan 0,005 procent van wat een kind van 5 kilo maximaal mag innemen per dag.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat de toezichthouder weet dat de druppels propylgallaat bevatten, maar dat de NVWA hier niet op handhaaft. Dat komt omdat er volgens de NVWA binnen de EU wordt gediscussieerd of het middel moet worden toegestaan voor alle leeftijden.