K-pop-artiesten jaren de cel in voor groepsverkrachtingen

Voormalig lid van de boyband F.T. Island, Choi Jong-hoon, werd veroordeeld tot vijf jaar. Choi toonde volgens de rechter nauwelijks berouw voor de verkrachtingen.

De mannen moeten ook een behandelprogramma voor misbruikers volgen van 80 uur. Ze hebben een week om tegen het vonnis in beroep te gaan.

Het schandaal zorgde begin dit jaar voor ophef in de K-pop-wereld. In maart namen Choi en Jung allebei afscheid van de entertainmentwereld toen bekend werd dat Jung minstens tien vrouwen stiekem had gefilmd tijdens seks en de beelden in chatgroepen met Choi en anderen had gedeeld.

Het is niet de eerste keer dat de Zuid-Koreaanse entertainmentindustrie wordt opgeschud. Vorige week werd K-pop-zangeres Goo Hara dood gevonden in haar appartement in Seoul. Haar ex-vriend had gedreigd haar naaktfoto's te verspreiden. Een maand eerder pleegde een andere K-pop-ster zelfmoord.