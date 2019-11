Hoge golven bemoeilijken ook vandaag nog zoekactie Urker viskotter

Door de slechte weersomstandigheden op de Noordzee kan ook vandaag waarschijnlijk niet gedoken worden naar de Urker viskotter die gisteren zonk voor de kust van Texel. De twee opvarenden van de UK-165 'Lummetje' zijn nog niet gevonden.

"Het is nu wachten op beter weer", zegt een woordvoerder van de kustwacht. "Het lijkt nu misschien rustig, maar op dit moment staat er 3 tot 4 meter golfslag en dat neemt in de loop van de dag nog even toe. Aan het eind van de middag wordt dat minder, maar het zicht onder water is nihil na dit weer." Morgen lijken de weersomstandigheden geschikter om te duiken.

De kustwacht laat weten dat er geen reddingsoperatie meer aan de gang is en dat de zoektocht naar de vissers en de kotter nu een bergingsoperatie is. Er wordt nog wel uitgekeken naar sporen van de mannen van 41 en 27.

Nog niets aangespoeld

Vanmorgen hebben reddingwerkers van de KNRM met auto's over de stranden in de buurt gereden om te kijken of er iets is aangespoeld. Dat heeft niets opgeleverd.

Verder blijft een schip van de kustwacht op de plaats waar de kotter vermoedelijk is gezonken. Een kustwachtvliegtuig zoekt mee op zijn vaste patrouille. Ook wordt de scheepvaart in de buurt gevraagd mee te kijken.

Gisteren gingen Urker vissers zelf het water op om te zoeken naar hun dorpsgenoten. Of zij vandaag opnieuw op zoek gaan, is niet bekend.

Meerdere schepen en een helikopter zochten mee naar de Lummetje: