Ramkraak op parfumerie in Zaltbommel, dieven laten auto achter

De politie onderzoekt een ramkraak bij een parfumerie in Zaltbommel. Een auto reed vannacht tegen het rolluik van het pand. Daarna hebben dieven volgens Omroep Gelderland honderden flesjes parfum meegenomen. De politie bevestigt alleen dat drie gemaskerde mannen spullen hebben buitgemaakt.

De ramkraak gebeurde even na 03.00 uur. Om de winkel in te komen moesten de dieven daarna eerst nog twee geparkeerde auto's verplaatsen. Dat deden ze vermoedelijk door de ruiten van de wagens in te tikken en daarna de auto's weg te duwen.

Kliko

Na de diefstal is de buit in kliko's gedaan, meldt de regionale omroep. De afvalbakken leegden ze in een auto die klaarstond. Vervolgens zijn de mannen ervandoor gegaan in een andere auto. De ramkraak-auto lieten ze achter. Naar de daders is nog gezocht, maar er is niemand gevonden.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Mogelijk zijn de daders een paar dagen voor de ramkraak al bij de winkel geweest om te kijken.