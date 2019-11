Twee twintigers overlijden na auto-ongeluk Brabant

Twee mannen van 20 zijn overleden na een auto-ongeluk gisteravond in Someren. De mannen kwamen rond 20.30 uur met hun auto in het water terecht. Duikers van de brandweer moesten de twee uit het voertuig halen.

Gisteren was al duidelijk dat de toestand van de mannen kritiek was. Ze werden op de plek van het ongeluk gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Omroep Brabant is de auto via een doodlopende weg in het water gereden. De politie onderzoekt hoe het kwam dat het voertuig in het water belandde.