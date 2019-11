'Jullie vermoordden een journalist om jezelf uit de cel te houden'

Het was deze keer eigenlijk een spontane demonstratie. Niemand had iets georganiseerd. Maar voor de vijfde keer in een week stonden enkele honderden woedende inwoners van Malta voor het parlementsgebouw in de hoofdstad Valletta.

Uitzonderlijk, want vaak doen de inwoners van de dwergstaat dat niet. Maar het zijn ook uitzonderlijke tijden voor het land. Al twee jaar lang houdt een slepend moordonderzoek Malta in zijn greep. Een onderzoek dat afgelopen week leidde tot een politieke crisis in het land.

''Malta! Malta! Malta!'' roepen de demonstrerende Maltezen. Wat een weinig originele kreet lijkt, blijkt wel degelijk doordacht. Met 'Malta' benadrukken de demonstranten hun eensgezindheid. Die was voorheen ver te zoeken, zo maken verschillende Maltezers mij duidelijk.

"Er is hier altijd grote politieke verdeeldheid", vertelt Peter, docent Maltees op een middelbare school. "Dat zit in de identiteit van de Maltezers. Of je bent blauw en hoort bij de nationalisten, of je bent rood en dus van Labour." Voor het eerst staan deze twee groepen nu naast elkaar. "Dat is een gevolg van het onderzoek naar de moord op journalist Daphne Galizia."

Moordonderzoek

Om die relatie te begrijpen moeten we terug naar oktober 2017. Onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia kwam toen om het leven door een autobom. Galizia was een luis in de pels van machtige Maltese politici en zakenmensen. Ze schreef als een van de enige journalisten in het land over corruptie en onderzocht vermeende banden tussen premier Muscat en de georganiseerde misdaad.

Het onderzoek naar de moord is nog altijd in volle gang. Dankzij waardevolle informatie van een mogelijke tussenpersoon kon de politie in de afgelopen weken een aantal prominente Maltezers verhoren. Onder hen waren de stafchef van Muscat, de minister van Toerisme en de minister van Economische Zaken. De eerste twee hebben deze week ontslag genomen, de laatste heeft zichzelf op non-actief gezet.