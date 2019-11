Oud-stafchef Maltese premier vrijgelaten in moordonderzoek journalist

De Maltese politie heeft de voormalige topadviseur van premier Muscat vrijgelaten. Keith Schembri stapte dinsdag op als hoogste ambtenaar nadat een prominente zakenman hem had aangewezen als het brein achter de moordaanslag op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Hij werd meteen vastgezet en verhoord.

Volgens de politie is er na grondig onderzoek geen reden om Schembri nog langer vast te houden. Correspondent Mustafa Marghadi noemt dat "op zijn zachtst gezegd opvallend". "Hij was iemand die aan alle touwtjes trok. Er zijn verschillende mensen die hem aanwijzen als het brein achter de moord op Galizia." Sinds zijn arrestatie heeft Schembri niets gezegd over de zaak, maar eerder ontkende hij elke betrokkenheid bij de aanslag.

Daphne Caruana Galizia schreef veel over corruptie op het eiland in de Middellandse Zee. Ze kwam in oktober 2017 op 53-jarige leeftijd om het leven toen haar auto werd opgeblazen. Ze onderzocht op dat moment stafchef Schembri en Toerisme-minister Mizzi. Beide mannen kwamen voor in de geruchtmakende Panama Papers, in verschillende corruptiezaken. Ook Mizzi legde dinsdag zijn functie neer.

Tussenpersoon wees naar zakenman

Het politieonderzoek naar de moord raakte onlangs in een stroomversnelling. Een taxichauffeur die voor een andere zaak was aangehouden bleek bereid te praten over zijn rol in de zaak-Galizia. In ruil voor immuniteit verklaarde hij volgens persbureau Reuters dat hij de tussenpersoon was tussen de drie huurmoordenaars en de opdrachtgever(s).

Vervolgens werd vorige week een van de rijkste mensen in het land aangehouden, zakenman Yorgen Fenech, toen hij het eiland probeerde te verlaten op zijn luxejacht. Fenech wil ook strafvervolging ontlopen en heeft aangegeven dat hij uitgebreid kan verklaren over Schembri, Mizzi en andere leden van de entourage van premier Muscat.

Na een kabinetsvergadering die tot diep in de nacht duurde, verklaarde Muscat vanmorgen dat Fenech geen immuniteit krijgt. Volgens de premier heeft het kabinet dat unaniem besloten en volgt het daarmee een advies van de procureur-generaal en de hoofdcommissaris van de politie. Muscat zei zich buiten de discussie te hebben gehouden, omdat Fenech zijn oud-adviseur had beschuldigd.

Huurmoordenaars verdienden halve ton

De drie mannen die de autobom zouden hebben geplaatst, zitten al sinds december 2017 vast. Volgens Reuters heeft een van hen bekend dat ze 50.000 euro per persoon kregen voor de moord. De andere twee ontkennen alle beschuldigingen.

De afgelopen dagen werd er gedemonstreerd bij het kantoor van Muscat. Ook voor vanavond en het weekend zijn betogingen gepland. Marghadi: "De demonstranten willen de corrupte politie wegkrijgen zodat het land weer met een schone lei kan beginnen."