Japanse oud-premier Nakasone (101) overleden

De Japanse oud-premier Yasuhiro Nakasone is overleden. Hij was tussen 1982 en 1987 premier en geldt als een van de belangrijkste leiders van het naoorlogse Japan. Nakasone onderhield warme betrekkingen met de Verenigde Staten, in het bijzonder met toenmalig president Ronald Reagan. Yasuhiro Nakasone was 101 jaar oud.

Nakasone was een fervent nationalist en was tientallen jaren een leidende politicus van de Liberaal-Democratische Partij, die de naoorlogse Japanse politiek domineerde.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij officier bij de marine. In 1947 ging Nakasone de politiek in. Hij keerde zich fel tegen de Amerikaanse bezetting, die van 1945 tot 1952 duurde. Later zei hij dat zijn politieke ambities ontstonden toen hij zag dat zijn land na de Tweede Wereldoorlog economisch aan de grond zat.

'Onzinkbaar vliegdekschip'

De grootste droom van Nakasone was om de pacifistische Japanse grondwet te herzien. Die is na de Tweede Wereldoorlog met grote invloed van de Verenigde Staten geschreven en verbiedt het Japan om internationale conflicten door middel van oorlog te beslechten. Ondanks zijn vurige wens om de grondwet te herzien, zei Nakasone dat Japan oorlog moest blijven afwijzen.

Tijdens het premierschap van Nakasone heeft Japan het defensiebudget uitgebreid. Hij beloofde na zijn aantreden Japan te veranderen in een "onzinkbaar vliegdekschip" voor de Amerikanen tegen de Sovjet-Unie, mocht het ooit tot een gewapend conflict komen.

Nakasone ging ook mee in de neoliberale koers van het tijdperk-Reagan. Hij privatiseerde de Japanse spoorwegen en brak de monopolies in de Japanse tabaksindustrie en de telecom.