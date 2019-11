Meer vrijheid voor vrouwen in Sudan

De interim-regering in Sudan heeft een wet ingetrokken die vrouwen in het land decennialang strenge conservatieve gedragsregels oplegde. De regels waren afkomstig van dictator Bashir die er bijna dertig jaar een streng en repressief bewind voerde.

Onder zijn regime moesten vrouwen op veel vlakken gehoorzamen, anders liepen ze het risico op straffen als zweepslagen. Zo waren er beperkingen over de manier hoe ze mochten kleden, gedragen in het openbaar, verplaatsen, werken en studeren.

Nadat Bashir in april was afgetreden, werden de regels in de praktijk al versoepeld. Vrouwen eisten meer vrijheid op en konden bijvoorbeeld voor het eerst in jaren mannen zonder gevolgen in de ogen kijken, vertelde correspondent Koert Lindijer afgelopen zomer.

De komende drie jaar delen het leger en de voormalig oppositiepartijen de macht. In 2022 moeten er verkiezingen worden gehouden.