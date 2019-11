Hoogste ambtenaar ministerie van Justitie vertrekt

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid, secretaris-generaal Siebe Riedstra, vertrekt. Justitie bevestigt een bericht daarover van De Telegraaf.

Er zou geen sprake zijn van een gedwongen vertrek: Riedstra heeft volgens betrokkenen aangegeven toe te zijn aan iets nieuws en wordt directeur van een adviesbureau.

'Schoon schip'

Riedstra kwam in 2015 naar het departement om na diverse problemen "schoon schip" te maken. Op justitie traden onder het vorige kabinet drie bewindslieden af, na onder meer een bonnetjesaffaire. Toen een onderzoekscommissie harde conclusies trok over de cultuur op het ministerie werd bij het aantreden van dit kabinet, in 2017, beterschap beloofd.

In het huidige kabinet trad opnieuw een bewindspersoon af. Mark Harbers stapte afgelopen voorjaar op vanwege gerommel met cijfers over asielzoekers en criminaliteit. Riedstra was op het moment dat Harbers onder vuur kwam liggen op vakantie en naar verluidt niet goed bereikbaar.

Onlangs zeiden Kamerleden - onder meer van de coalitiepartijen CDA en D66 - tegen de NOS dat ze nog te weinig merkten van verbeteringen bij het departement.

WODC

Deze zomer trad al een andere topambtenaar af: Ronald Barendse. Gebleken was dat hij als plaatsvervangend secretaris-generaal zelf op jacht was gegaan naar ambtenaren die hadden gelekt over de zogenoemde WODC-affaire. Barendse doorkruiste daarmee het onderzoek van het OM.