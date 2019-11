Eindhovense dode komt uit Boxtel, politie gaat uit van misdrijf

De dode man die vanochtend in Eindhoven werd gevonden, was een 31-jarige man uit Boxtel. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Zijn lichaam werd vanochtend vroeg aangetroffen door een voorbijganger, schrijft Omroep Brabant. Hij lag tussen het spoor en het pand van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), een organisatie die zich bezighoudt met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De politie benadrukt dat er geen verband is tussen het slachtoffer en het RIEC.

De politie is een sporen- en buurtonderzoek begonnen en vraagt of getuigen zich willen melden.

Over de toedracht van het misdrijf is niets bekend, al "duidt alles erop dat hij door geweld om het leven is gekomen", aldus de politie. Later wordt sectie op het lichaam verricht.