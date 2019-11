Italiaanse politie rolt neonazi-beweging op

De Italiaanse politie heeft een grote hoeveelheid wapens in beslag genomen in een onderzoek naar een militante extreemrechtse beweging. Een onbekend aantal mensen is aangehouden.

Bij negentien huiszoekingen in het hele land zijn onder meer automatische wapens, pistolen, zwaarden en messen ontdekt. Ook werden nazivlaggen en boeken over Hitler en Mussolini gevonden. Het politie-onderzoek naar de groep duurde twee jaar.

De beweging had volgens de politie plannen voor de oprichting van een antisemitische en extreemrechtse partij, de Italiaanse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij. Ook zouden de verdachten een alliantie willen vormen met andere extreemrechtse groeperingen in Europa.

Een van de verdachten, een 50-jarige vrouw, noemde zichzelf Hitlers sergeant-majoor. Een andere verdachte had naar verluidt banden met de Zuid-Italiaanse maffiaclan 'Ndrangheta.