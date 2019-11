Trump eet Thanksgiving-kalkoen bij militairen in Afghanistan

President Trump heeft een verrassingsbezoek aan Amerikaanse militairen in Afghanistan gebracht om samen met hen de feestdag Thanksgiving te vieren. Het presidentiële vliegtuig Air Force One landde op de luchtmachtbasis bij Bagram. Daar had Trump een ontmoeting met de Afghaanse president Ghani en serveerde hij de traditionele gebraden kalkoen aan het militaire personeel op de basis.

Het is Trumps eerste bezoek aan het land waar het Amerikaanse leger eind 2001 binnenviel om terroristen op te sporen. Sindsdien zijn er steeds Amerikaanse militairen in het land gebleven, inmiddels vooral om Afghaanse militairen te trainen. Hun aantal wordt geleidelijk teruggebracht, in het afgelopen jaar met 2000 tot 13.000 man.