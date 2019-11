Liquidatie Brabantse crimineel lijkt na vijftien jaar opgelost

De politie in Noord-Brabant denkt te weten wie verantwoordelijk is voor een liquidatie van vijftien jaar geleden in Esbeek. Die was waarschijnlijk het werk van een 58-jarige man die in december vorig jaar werd aangehouden in de coldcasezaak. Inmiddels is de verdenking tegen de man versterkt, zodat de zaak kon worden afgerond.

De verdachte zit al sinds 2006 vast voor een ander misdrijf en werd een jaar geleden aangehouden in zijn cel. Hij was in het onderzoek al eerder in beeld geweest.

Het afgelopen jaar is aanvullend onderzoek gedaan door het Nationaal Forensisch Instituut en zijn extra getuigen gehoord. De officier van justitie kijkt of het bewijs voldoende is om de man te vervolgen.

Dodenlijst

Het slachtoffer, de 40-jarige Rob Sengers, werd in 2004 doodgeschoten in zijn auto op een parkeerplaats in Esbeek, bij de grens met België. Hij was bij de politie bekend vanwege drugshandel. Omroep Brabant schrijft dat het vermoedelijk ging om een afrekening in de onderwereld.

Sengers woonde in het Belgische Neerpelt in de villawijk waar ook de vermoorde criminelen Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden.

De vader van Sengers vertelde vorig jaar in het opsporingsprogramma Bureau Brabant dat zijn zoon op een dodenlijst stond. Hij handelde in verdovende middelen en was bevriend met criminelen. Waarom snapte zijn vader niet. "Ik heb geen idee hoe hij hierin is gerold, dat heeft hij me nooit verteld."

De zaak werd vorig jaar heropend omdat sporen die na de moord werden gevonden met nieuwe forensische technieken mogelijk nieuwe resultaten konden opleveren. Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip en de politie vroeg daarbij hulp via opsporingsprogramma's.