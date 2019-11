Effen of met opdruk: welke stropdas draagt de koning vandaag?

Draagt koning Willem-Alexander vandaag een effen stropdas, eentje met opdruk of helemaal geen das? Presentator Arjen Lubach van het satirische tv-programma Zondag met Lubach wierp die vraag zondag op na een item over de onkostenvergoeding van de Oranjes.

In dat item legde Lubach uit dat het inkomen van de koning bestaat uit twee onderdelen, waaronder een onkostenvergoeding van bijna 5 miljoen euro per jaar. Daarvan moet de koning bijvoorbeeld zijn personeel betalen. Kosten voor onder andere zijn paleizen en beveiliging zijn voor de rekening van de staat. Onlangs kwamen de vergoedingen voor de paleizen onder een vergrootglas te liggen, toen bleek dat de staat daar al decennia dubbel voor betaalt.

Lubach vroeg zich zondag af: "Is die 5 miljoen wel echt nodig, of is het een beetje veel?" Hij riep de koning op om bij zijn eerstvolgende publieke optreden - vandaag in Amsterdam - met zijn stropdas duidelijk te maken "hoe het zit". Volgens Lubach volgen de Oranjes wat er in de media over hen wordt gezegd en zou ook zijn item hen dus wel bereiken.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de video voor de oproep van Lubach én om te zien hoe de koning er vandaag uitzag: