Zeven nieuwe aanhoudingen voor afpersing met naaktfoto's

In het onderzoek naar sextortion, afpersing met het dreigement naaktfoto's te publiceren, heeft de politie in Leiden en omgeving nog eens zeven verdachten aangehouden. Dat gebeurde gisteren en eergisteren. Het gaat om een 19-jarige man uit Leiderdorp en zes minderjarige jongens uit Leiden.

In de afgelopen maanden werden in het onderzoek al acht jonge verdachten aangehouden. Een van hen is nu opnieuw opgepakt omdat hij met nieuwe feiten in verband wordt gebracht.

Sinds het begin van het onderzoek hebben 28 slachtoffers van sextortion aangifte gedaan bij de politie. Er wordt nog gesproken met meer mensen die overwegen aangifte te doen. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 48 jaar.

Ze betaalden de afgelopen maanden naar schatting in totaal 100.000 euro aan jonge criminelen die dreigden naaktfoto's van hen in de openbaarheid te brengen. De politie houdt er rekening mee dat de groep honderd slachtoffers heeft gemaakt,

Contact via sociale media

Leden van de groep benaderden hun slachtoffers via sociale media en deden zich daarbij vaak voor als vrouw. Als het gesprek seksueel getint werd, kregen de slachtoffers het verzoek een naaktfoto van zichzelf te sturen. Zodra ze daarop ingingen, dreigden de afpersers de beelden door te sturen naar de socialemediacontacten van de slachtoffers als er geen geld zou worden overgemaakt,

Zogenaamde geldezels, vaak minderjarigen, stelden hun bankrekening voor een kleine vergoeding beschikbaar om het afgeperste geld weg te sluizen.

De zeven verdachten die de afgelopen dagen werden opgepakt, worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Van de eerder aangehouden verdachten zitten er nog vijf vast. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.