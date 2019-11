Vrijspraak voor Britse politiechef om stadionramp Hillsborough

Een Britse rechtbank heeft de politiecommandant die verantwoordelijk was voor de politie-inzet bij de stadionramp in Sheffield in 1989 vrijgesproken. Het gedrang op de overvolle tribunes van het Hillsborough-stadion kostte aan 96 Liverpool-supporters het leven.

Voormalig politiechef Duckenfield stond al twee keer eerder terecht op beschuldiging van grove nalatigheid, maar beide keren kon de jury niet tot een oordeel komen.

De ramp gebeurde bij de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest. Zo'n tweeduizend Liverpool-fans probeerden op de staantribune achter het doel te komen, terwijl het vak al vol was. Mannen, vrouwen en kinderen werden doodgedrukt en onder de voet gelopen.

Bekijk hier een terugblik op de voetbalramp: