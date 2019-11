Kledingwinkelketen Witteveen opnieuw failliet

Kledingwinkelketen Witteveen is failliet verklaard. Het damesmodebedrijf heeft dertig winkels en 150 werknemers. Twee jaar geleden ging het bedrijf ook al failliet. Toen bleek een doorstart mogelijk.

Ook nu is een doorstart het doel van de curator, Job Molkenboer. "Mijn streven is om de winkels open te houden", zegt hij. Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld. De curator wil niet zeggen hoeveel het er zijn.

De geschiedenis van modebedrijf Witteveen gaat terug tot in de negentiende eeuw, en het is daarmee een van de oudste damesmodewinkels van Nederland.

Geen garanties

Wat het nieuwe faillissement betekent voor de banen van de werknemers is nog niet duidelijk. "Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden bij een doorstart", zegt curator Molkenboer. "Ik ben op zoek naar een goede stabiele partij die Witteveen en het merk op waarde weet te schatten".

Wel zegt de curator dat hij de werknemers niets kan garanderen. Over enkele weken komt daarover waarschijnlijk meer duidelijkheid.

Oorzaak

Het is volgens de curator nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het faillissement. In september ging de holding failliet waaronder Witteveen deels viel, en ook de zustervennootschap was al eerder failliet. "Dat maakte het leven voor Witteveen niet makkelijk", zegt de curator.