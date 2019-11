Al 41 lichamen geborgen na aardbeving Albanië

Het dodental als gevolg van de aardbeving in Albanië is opgelopen naar 41. Volgens de autoriteiten raakten meer dan 750 mensen gewond.

De aardbeving van dinsdagochtend had een kracht van 6,4. Veel gebouwen stortten in. De kans op het vinden van overlevenden neemt steeds verder af. In de kustplaats Durrës wordt nog wel gezocht naar slachtoffers, in de restanten van drie ingestorte gebouwen.

De beving werd gevolgd door honderden naschokken, waarvan drie met een kracht van meer dan 5,0. Een van de naschokken veroorzaakte vanmiddag paniek in de regio. Mensen vluchtten de straat op, onder wie bezoekers van een uitvaartplechtigheid voor een aantal slachtoffers.

Nacht in een tent

In de stad Thumanë sliepen ook afgelopen nacht veel mensen buiten in een tent omdat hun huizen verwoest of te beschadigd zijn. Ze wilden niet gebruikmaken van een aangeboden slaapplek in een van de hotels langs de kust.

Albanië krijgt bij de zoektocht naar slachtoffers en hulp aan overlevenden ondersteuning van andere landen. Roemenië stuurt tientallen brandweerlieden en hulpgoederen en ook onder meer Frankrijk, Griekenland, Kosovo en Servië hebben hulp toegezegd.