Terreurverdachten Zoetermeer blijven langer vastzitten

De twee terreurverdachten uit Zoetermeer die maandag werden aangehouden blijven voorlopig in de cel. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat ze nog zeker twee weken vastzitten.

De mannen van 20 en 34 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De jongste heeft de Nederlandse nationaliteit, de ander is een Iraniër. Ze werden aangehouden in Zoetermeer en Den Haag.

Ze zouden van plan zijn geweest om voor het eind van het jaar toe te slaan met bomvesten en een of meer autobommen. Wat het doelwit was, is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn geen vuurwapens of explosieven gevonden.

De inval in Zoetermeer werd gefilmd door omstanders: