Europees Parlement roept symbolisch de klimaatnoodtoestand uit

Het Europees Parlement heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het klimaat in Europa. Een resolutie daarover is aangenomen met 429 stemmen voor en 225 tegen.

"Het is een politiek signaal om de druk op te voeren", legt correspondent Bert van Slooten uit. "Een soort laatste waarschuwing, bijna een soort wanhoopskreet van het Europees Parlement."

Volgende week is er een grote milieutop van de Verenigde Naties in Madrid. Omdat daarnaast ook een nieuwe Europese Commissie is goedgekeurd, grijpt het parlement het moment aan om nadruk te leggen op het milieu. "Het parlement probeert de nieuwe Europese Commissie een beetje een hart onder de riem te steken", zegt Van Slooten. "Zo van: 'Wij staan achter jullie, maar doe dan ook wat, want het is noodzakelijk.'"

Gisteren werd de nieuwe Europese Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen goedgekeurd door het Europees Parlement. Von der Leyen noemde bij haar presentatie de strijd tegen klimaatverandering een belangrijke uitdaging. Een zogenoemde Green Deal moet ertoe leiden dat Europa in 2050 klimaatneutraal is.

Crisis of noodtoestand?

In de aanloop naar de stemming van vandaag zeiden enkele Nederlandse Europarlementariërs meer te zien in het woord 'crisis' dan in 'noodtoestand'. Esther de Lange (CDA) stelde dat dergelijk taalgebruik ruikt naar paniekvoetbal.

Volgens Bas Eickhout van GroenLinks zijn er veel meer maatregelen mogelijk als er wordt gesproken van een crisis in plaats van een noodtoestand. "Denk aan de Griekse schuldencrisis, daar was ook ineens van alles mogelijk", zei hij dinsdag.

Verhuizing

Het parlement stemde ook over de maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg, 500 kilometer verderop. "Daar is uitgekomen wat er eigenlijk uitkomt. Namelijk dat het niet meer moet gebeuren. Maar nu is het gekoppeld aan de milieumaatregelen, omdat het een enorme verspilling van energie is."

De Fransen blijven echter dwarsliggen, zegt Van Slooten. "Die zeggen: dat staat in het EU-verdrag. Zolang het erin staat, zegt president Macron dat er twaalf keer per jaar in Straatsburg moet worden vergaderd."