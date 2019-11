Explosie in loods in Weert; mogelijk drugslab ontdekt

In een loods in Weert is een ruimte ontdekt waar mogelijk synthetische drugs werden geproduceerd. In het pand was vanochtend een explosie waarna brand uitbrak. Een deel van het dak is ingestort.

Tijdens het blussen van de brand, werd de productielocatie ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle.

1Limburg schrijft dat in het pand meerdere grote vaten met synthetische stoffen staan. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen doet onderzoek in de loods.

Aanhoudingen

De politie hield al de bewoner van het naastgelegen pand aan. Inmiddels zijn nog twee verdachten opgepakt. Een van hen is opgenomen in het ziekenhuis. De ander zit vast op het politiebureau.

Verder is in het Radboudumc in Nijmegen een zwaargewonde man binnengebracht die mogelijk betrokken was bij het drugslab.