Rechtbank verplicht verdachte van tramaanslag om naar zitting te komen

De rechtbank Midden-Nederland verplicht de verdachte van de aanslag op de tram in Utrecht om op de eerstvolgende zitting aanwezig te zijn. Bij de laatste zitting, in september, koos de 38-jarige Gökmen T. ervoor om weg te blijven.

De eerstvolgende zitting, op 16 december, is een zogenoemde regiezitting. Dan wordt ook het rapport van het onderzoek naar T. in het Pieter Baan Centrum besproken. "Het is in zijn belang dat de stand van het onderzoek ook in zijn aanwezigheid wordt besproken en dat hij zijn standpunt over de voortgang kenbaar kan maken", zegt de rechtbank.

Geen advocaat

T. wil geen advocaat. Bij de eerste voorbereidende zitting dwong de rechtbank hem ook om te komen. Toen was de reden dat hij precies moest horen waarvan hij beschuldigd wordt.

Omdat hij geen advocaat wil, overweegt de rechtbank een 'procesbewaker' aan te stellen die er voor T. op toeziet dat het proces eerlijk verloopt. Als in het onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar voren is gekomen dat hij een stoornis heeft, kan hem alsnog een advocaat worden toegewezen.

T. wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag in een Utrechtse tram op 18 maart. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. Hem wordt onder meer moord of doodslag met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd.

De inhoudelijke behandeling staat gepland vanaf 2 maart volgend jaar.