Zaak overleden baby Luna: kinderarts maakte 'zeer grote fouten'

Steeds naar huis gestuurd

Het meisje overleed op 11 maart 2014, tien dagen na de geboorte in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De ouders voerden aan dat de artsen grote fouten hebben gemaakt tijdens de zwangerschap en rond de bevalling. Zij zijn ervan overtuigd dat als de medische begeleiding beter was geweest hun dochter nog had geleefd.

Marloes Schuiling, de moeder, vertelde in september bij een zitting voor het tuchtcollege dat er tijdens haar zwangerschap al complicaties waren. Zo verloor ze veel bloed en was ze geregeld in het ziekenhuis voor controle. "Elke keer werden we naar huis gestuurd en werd er gezegd dat er niets aan de hand was. Maar de artsen hadden geen flauw idee waar de bloedingen vandaan kwamen", zei ze daarover.

Na de geboorte, via een keizersnede, kreeg het stel naar eigen zeggen te horen dat hun dochter gezond was. Maar nog diezelfde avond kreeg Luna epileptische aanvallen en werd ze overgeplaatste naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daar werd bekend dat het meisje hersenschade had opgelopen en dat haar overlevingskansen klein waren.

Het ziekenhuis zei eerder in een reactie dat de betrokkenen zich allemaal hebben ingezet om goede zorg te verlenen. Over de oorzaken van Luna's overlijden is nooit een eenduidige conclusie getrokken, benadrukte het ziekenhuis.

De zaak is uitzonderlijk omdat er zoveel artsen bij betrokken zijn en vanwege het grote aantal klachten dat tegen hen is ingediend.