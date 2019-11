Negen jaar cel geëist tegen kapitein van rampschip Donau

De Hongaarse justitie heeft negen jaar cel geëist tegen de kapitein van het cruiseschip dat in mei op de Donau in Boedapest een ongeluk veroorzaakte. Het cruiseschip voer over een kleinere rondvaartboot heen. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven.

De Oekraïense kapitein van 64 wordt door de aanklagers verantwoordelijk gehouden voor de ramp vanwege zijn roekeloze gedrag. De kleinere boot, genaamd Mermaid, had volgens hen bovendien voorrang. Ook worden hem 35 gevallen van het niet verlenen van hulp aangerekend.

"De kapitein heeft niet goed opgelet en lette enkele minuten niet op het roer", aldus de aanklagers. Ook zou de kapitein niet genoeg afstand hebben gehouden en geen radio- of geluidssignalen hebben verstuurd toen hij de boot inhaalde. Volgens de aanklagers was hij een maand eerder bovendien betrokken bij een ongeluk in Nederland, waarbij enkele gewonden vielen.

De advocaten van de kapitein hebben verklaard dat hij "helemaal kapot" was van wat er is gebeurd, maar stelden dat hij niets fout heeft gedaan.

Zuid-Koreaanse toeristen

Na de aanvaring op woensdagavond 29 mei kapseisde de rondvaartboot. Aan boord waren 33 Zuid-Koreaanse toeristen. Zeven van hen overleefden het ongeluk. Ook de twee Hongaarse bemanningsleden kwamen om.

Weken na het ongeluk werden er nog slachtoffers geborgen, vaak tientallen kilometers stroomafwaarts. Eén slachtoffer, een Zuid-Koreaanse vrouw, is nog altijd niet teruggevonden.