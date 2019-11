Oude getuigen gehoord in zaak-Nicky Verstappen

In de zaak rond de dood van Nicky Verstappen worden binnenkort twee oude getuigen gehoord. Dat heeft de rechtbank in Maastricht vanochtend bepaald. Het gaat om getuigen die de politie in 1998 ook al gesproken heeft. Ook is besloten dat Jos B., die verdacht wordt van het doden en misbruiken van Verstappen, langer in de cel blijft.

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag na zijn vermissing werd hij dood gevonden in de omgeving van het kamp.

1Limburg schrijft dat de getuigen waar het nu om gaat in augustus 1998 Jos B. met Nicky Verstappen hebben zien fietsen op de Brunssummerheide. Melding hierover deden zij al in oktober van dat jaar, maar die informatie kwam niet bij het onderzoeksteam terecht.

Bloedonderzoek

Gerald Roethof, advocaat van B., vroeg vorige week om deze getuigen opnieuw te horen. Hij vroeg ook nader onderzoek naar het bloed van Nicky Verstappen, om te controleren of er slangengif of andere schadelijke stoffen in zouden zitten. Dat zou in zijn optiek de doodsoorzaak kunnen zijn.

De rechter wees dat onderzoek af omdat in 1998 en 2001 al uitgebreid bloedonderzoek is gedaan. Toen is getest op meerdere giftige stoffen, alcohol, drugs en geneesmiddelen.