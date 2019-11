'Criminelen zien kansen in lachgas, geweld neemt toe'

De populariteit van lachgas leidt ertoe dat criminelen zich steeds vaker op de handel storten. Daarvoor waarschuwt de politie.

"We hebben signalen dat het gaat om mensen die al actief zijn in de drugswereld", zegt woordvoerder Ed Kraszewski in het NOS Radio 1 Journaal. Criminelen zien er volgens hem een nieuwe mogelijkheid in om snel geld te verdienen en willen allemaal "een graantje meepikken".

Kraszewski ziet daarbij een verharding in het milieu waarin lachgas wordt verhandeld. "Er komt al gauw meer geweld bij kijken, de eerste ripdeals zijn al geweest."

Legaal

Het AD, waarin de politie vanochtend met de waarschuwing kwam, memoreert zo'n ripdeal van afgelopen september. Twee mannen in Weert moesten toen de lading van hun busje, bestaande uit tientallen flessen lachgas, onder bedreiging van een mes overladen in een busje van de overvallers.

Lachgas werd in 2016 van de lijst met geneesmiddelen gehaald, waardoor het nu vrij verkrijgbaar is. Gebruik ervan is legaal. Sindsdien is het gebruik ervan ook flink gestegen.

Dat heeft ook gevolgen voor de verkeersveiligheid. De politie meldde deze zomer een sterke toename van het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas was gebruikt. In 2016 ging het om 60 gevallen. In de eerste zeven maanden van dit jaar was dat aantal 960.

Vanuit gemeenten en de gezondheidssector klinkt steeds luider de roep om lachgas te verbieden. Arnhem besloot eind vorige maand als eerste gemeente tot een verbod op de verkoop van lachgas. Minister Grapperhaus erkende eerder de problemen die erdoor ontstaan. Hij zei deze zomer een verbod te overwegen.