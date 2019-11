Borstkanker bij tienduizenden vrouwen sneller opgespoord met MRI-scan

De staatssecretaris wil dat de Gezondheidsraad de voor- en nadelen van toevoeging van een MRI-scan aan het bevolkingsonderzoek voor een beperkte groep op een rij zet. De beslissing over eventuele opname in het bevolkingsonderzoek hangt ook af van de vraag hoe invoering in de praktijk kan gebeuren. Daarover vraagt hij advies aan het RIVM.

In dit soort situaties wordt in de regel eerst de Gezondheidsraad geraadpleegd en moet daarna het RIVM toetsen of vervolgacties zinvol zijn. Maar vanwege de mogelijke gezondheidswinst die de scan kan opleveren en de impact van het grootschalige onderzoek vraagt Blokhuis nu advies aan beide instanties tegelijk. Zij blijven verantwoordelijk voor hun eigen advies, maar zullen wel samenwerken. Het is de bedoeling dat de adviezen volgend jaar zomer klaar zijn.