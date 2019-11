Ramkraak bij dure kledingwinkel in Deventer, klopjacht op de daders

In Deventer is vanochtend een ramkraak gepleegd op een kledingwinkel die dure merkkleding verkoopt. RTV Oost schrijft dat er onder meer jassen zijn gestolen. Hoeveel er precies is buitgemaakt, is niet duidelijk.

Rond vijf uur werd de gevel geramd met een auto. Volgens omwonenden had de bestuurder twee keer nodig om door het speciale beveiligingshek te rijden. Op foto's is te zien dat de pui grotendeels verwoest is. Voor de winkel ligt het vol met glasscherven.

Na de diefstal zijn de daders op de vlucht geslagen met een andere auto. Op de A28 bij Zwolle namen ze een afslag en botsten met hun auto tegen een lantaarnpaal. De verdachten zijn te voet verder gegaan. De politie is een klopjacht begonnen en zoekt getuigen.