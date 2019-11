Grootscheepse zoekactie bij Texel na noodsignaal van viskotter uit Urk

Op de Noordzee ten westen van Texel is een grote zoekactie aan de gang naar een vissersboot uit Urk. Vanaf het schip werd vanochtend om kwart voor zes een automatisch noodsignaal uitgezonden vanaf een noodbaken.

Dit signaal wordt geactiveerd als het baken in aanraking komt met water, bijvoorbeeld als een schip zinkt en de bemanning geen tijd heeft gehad om zelf een noodsignaal af te geven.

De Kustwacht heeft geprobeerd om contact te leggen met het schip, maar dat is niet gelukt. Het bevond zich ongeveer 7 kilometer ten westen van Texel en heeft twee mensen aan boord. De vermiste boot is de UK-165 'Lummetje' van het bedrijf J. Foppen.

Mijnenjager zoekt mee

De zoektocht wordt uitgevoerd door boten van de kustwacht, de KNRM, een marinevliegtuig en helikopters. De regen en de harde wind beperken het zicht op zee en bemoeilijken de zoektocht. Er is sprake van windkracht 5 tot 6 en golven van 1,5 tot 2 meter hoog.

De Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine is ook in de buurt. Deze mijnenjager heeft sonarapparatuur en duikers aan boord. Met de sonar kunnen ze de bodem afspeuren.

De kustwacht meldt op zijn site dat een van de helikopters een leeg reddingsvlot heeft zien drijven en er is ook een licht op het water gezien. Dat bleek van een zwemvest te zijn, maar in de buurt is niemand gevonden.