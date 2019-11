Kinderen met hiv in Afrika vaak niet behandeld

Drie dagen voor Wereldaidsdag is duidelijk dat de ziekte nog steeds veel slachtoffers maakt, vooral onder kinderen in Afrikaanse landen. Elke vijf minuten sterft ergens op de wereld een kind aan de ziekte.

"Schokkend en totaal onacceptabel", zegt directeur Mark Vermeulen van het Aidsfonds. Zijn organisatie deed onderzoek in zes Afrikaanse landen waar de kindersterfte het hoogst is.

Een van de belangrijkste conclusies is dat in deze landen de gezondheidszorg niet op orde is. Dat begint al met het opsporen en vaststellen van het aantal kinderen met hiv.

Onder de radar

Veel kinderen die niet in klinieken worden geboren maar bijvoorbeeld bij mensen thuis, worden niet getest op hiv. Zij blijven dus onder de radar. Daarnaast is gebleken dat wanneer kinderen wel in een kliniek worden getest, dat vaak gebeurt met ouderwetse methoden, die pas na een maand of nog langer een uitslag geven.

Tegen die tijd hebben de moeders en hun baby's de kliniek al verlaten. Velen keren daarna niet terug om behandeld te worden.

Ten derde zijn de medicijnen die de kinderen die wel worden behandeld krijgen, vaak niet geschikt voor hen. Het zijn medicijnen voor volwassenen die voor kinderen zwaar zijn en moeilijk in te nemen. Veel kinderen vinden de pillen bovendien vies. Dat leidt ertoe dat veel van hen de behandeling niet volhouden.

Slimme hiv-test

Het lage aantal kinderen dat wereldwijd wordt behandeld is minder dan de helft. Het aantal volwassenen ligt veel hoger; van hen wordt driekwart behandeld.

Volgens Vermeulen van het Aidsfonds zijn er oplossingen voorhanden. Zo moeten kinderen worden getest met de zogeheten slimme hiv-test. Die bestaat, maar is niet genoeg beschikbaar.

Een andere belangrijke vooruitgang zou zijn om medicijnen te verstrekken die speciaal voor kinderen zijn ontwikkeld. In westerse landen krijgen besmette kinderen die medicijnen al. Het Aidsfonds onderhandelt met farmaceutische bedrijven om die medicijnen ook in minder ontwikkelde landen beschikbaar te stellen.

Verder is het van belang dat alle kinderen met hiv ook daadwerkelijk geregistreerd worden.