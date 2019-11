Wekdienst 28/11: Shell naar de rechter en uitspraak over baby Luna

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een rechtbank in Schotland doet uitspraak in een zaak die Shell heeft aangespannen tegen Greenpeace. De oliereus wil via de rechter een verbod afdwingen op Greenpeace-protesten in de buurt van of op zogenoemde Brent-olieplatforms in de Noordzee. De milieuorganisatie vindt dat het recht op demonstreren met zo'n verbod wordt ingeperkt.

Het medisch tuchtcollege doet uitspraak in de zaak over baby Luna. Tien artsen horen of ze een maatregel tegen zich opgelegd krijgen om de dood van het meisje in 2004. De ouders van Luna vinden dat de artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis tekort zijn geschoten.

Minister Blokhuis presenteert een nieuw voedsellogo, dat laat zien hoe (on)gezond bepaalde producten in de supermarkt zijn. De verwachting is dat Nutri-score voortaan op voedselverpakkingen komt te staan, net als in België.

Wat heb je gemist?

Meerdere Nederlandse bedrijven zijn getroffen door geavanceerde gijzelsoftware. Dat schrijft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft.

Hoeveel en welke bedrijven zijn getroffen, is niet bekend. De NCSC schrijft dat de aanvallers zich richten zich op grote bedrijven, bijvoorbeeld in de auto-industrie, constructie en chemie, maar ook ziekenhuizen, winkelketens en entertainmentbedrijven. Het gaat doorgaans om bedrijven met miljoenen- of miljardenomzetten.

Ook Nederlandse takken van multinationals zijn geraakt, waaronder die van een Amerikaans chemiebedrijf. Dat bedrijf is bovendien een belangrijke toeleverancier van de Nederlandse kritieke infrastructuur.

Ander nieuws uit de nacht:

Een Duitse man die in 1982 is veroordeeld voor moord heeft het recht uit de resultaten van online zoekmachines verwijderd te worden. De hoogste Duitse rechtbank heeft dat bepaald. De Duitser was veroordeeld voor moord op twee mensen op een zeiljacht en kwam in 2004 weer vrij.

De staalfabriek van Tata Steel in IJuiden wordt zwaar getroffen bij de reorganisatie in Europa. In Nederland verdwijnen 1600 van de in totaal 3000 banen. Het gaat vooral om management-functies en kantoorbanen.

Tot onvrede van China heeft de Amerikaanse president Trump twee wetten ondertekend waarmee hij de pro-democratie-beweging in Hongkong steunt. De ene wet verbiedt verkoop van bepaalde munitie aan de politie, de andere wet maakt het mogelijk om sancties op te leggen aan functionarissen die mensenrechten schenden.

En dan nog even dit:

Een lange gedekte tafel met bakjes zoete aardappel die rondgaan en in het midden een grote gebraden kalkoen. Je kent de beelden vast wel uit Hollywoodfilms, maar ook in Nederland zijn de taferelen te zien. Nederlandse kalkoenlevervanciers en cateraars, zoals kalkoenbestellen.nl en lekkerekalkoen.nl, hebben de afgelopen jaren de vraag zelfs zien toenemen.

Cor Holtman van lekkerekalkoen.nl verkoopt al sinds een aantal jaar vlees en sinds dit jaar kalkoen. "Ik merkte dat de tijd er rijp voor was, ook onder Nederlanders. Ik vier het inmiddels zelf ook. Het is een mooie gelegenheid om een dankwoord te zeggen. En ja: het is ook gewoon een excuus om lekker te eten."