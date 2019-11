Demonstranten Irak steken ambassade in brand

In de Iraakse stad Najaf, ten zuiden van de hoofdstad Bagdad, hebben demonstranten de ambassade van Iran in brand gestoken. Ook hebben ze de Iraanse vlag korte tijd vervangen door die van Irak. Ze eisen dat Iran zich niet bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden.

Agenten probeerden de demonstranten tegen te houden en begonnen op ze te schieten. Daarbij raakten 35 mensen gewond, één demonstrant overleefde het niet. Het ambassadepersoneel wist het pand via de achteruitgang veilig te verlaten.

Veel doden

Het is al bijna twee maanden onrustig in Irak en vrijwel dagelijks zijn er in Bagdad en het zuiden van het land demonstraties tegen de regering van premier Mahdi. De politie grijpt hard in, in totaal zijn er nu zo'n 350 mensen omgekomen.

Het is de tweede keer dat een Iraanse ambassade het moet ontgelden. Drie weken geleden werd het kantoor in Karbala, iets noordelijker dan Najaf, aangevallen. Volgens de demonstranten steunt Iran het regime van Mahdi.

De activisten willen dat er een einde komt aan corruptie en de hoge werkloosheid in het land.