Trump tekent wetgeving en steunt demonstranten Hongkong

De Amerikaanse president Trump heeft twee wetten ondertekend waarmee hij de pro-democratie-beweging in Hongkong steunt. De wetten waren al in het Congres aangenomen en Trump heeft ze nu bekrachtigd, tot onvrede van China.

De ene wet is bedoeld om sancties op te leggen aan functionarissen die mensenrechten schenden in zowel China als Hongkong. Als onderdeel van die wet kijkt de VS jaarlijks of Hongkong nog wel voldoende zelfstandig is om aanspraak te maken op handelsvoordelen met Amerika.

De andere wet verbiedt de export aan de politie van bepaalde munitie zoals rubberkogels, waterkanonnen en pepperspray.

Tegenmaatregelen?

China dreigde eerder met tegenmaatregelen als de wetten in werking zouden treden. Het is niet bekend aan wat voor maatregelen het land denkt.

Trump zei vorige week in een interview dat hij het belangrijk vond om achter Hongkong te staan, maar zei in hetzelfde gesprek: "Ik sta ook achter de Chinese president Xi. Hij is een vriend van me, een geweldige man."

De Amerikaanse president zei nu in een verklaring dat hij hoopt dat beide partijen hun geschillen vriendschappelijk kunnen oplossen en dat dit zal leiden tot vrede en welvaart voor iedereen.