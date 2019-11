Waterschap zwicht voor boze boeren en draait belastingverhoging deels terug

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de begroting voor volgend jaar aangepast na protest van zo'n tweehonderd boeren. Die kwamen met ruim 150 trekkers naar het waterschapsgebouw in Apeldoorn, uit onvrede met een voorgenomen belastingverhoging van ongeveer 10 procent.

De boeren vinden die stijging te gortig en spraken tijdens een vergadering van het waterschap hun zorgen uit. Het bestuur van het waterschap besloot daarop de plannen aan te passen. De belastingstijging wordt nu zo'n 4 procent, meldt Omroep Gelderland. Het exacte percentage verschilt per bedrijf.

De belastingverhoging was een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. "Daarom ontkomen we er niet aan", zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin. "Maar de grote opkomst laat de betrokkenheid van agrariërs zien. We begrijpen dat de forse stijging in deze maatschappelijk bewogen periode moeilijk te accepteren is."

Het verschil betaalt het waterschap volgend jaar uit eigen zak. Komend voorjaar bekijkt het waterschap wat er na 2020 met de waterschapsbelasting moet gebeuren.