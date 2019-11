Nederlandse zeiler veroordeeld voor grote drugsvangst Groot-Brittannië

Een Nederlander is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf vanwege het smokkelen van drugs. De 61-jarige Maarten P. werd in juli 2018 voor de Britse kust bij Cornwall opgepakt. Hij had 2100 kilogram cocaïne in zijn boot verborgen. Het gaat om een van de grootste drugsvangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het Britse agentschap dat georganiseerde criminaliteit bestrijdt, de National Crime Agency (NCA), was de boot speciaal uitgerust om drugs te vervoeren. Er was een verborgen compartiment ingebouwd, waarin 93 pakketten drugs waren verstopt met een straatwaarde van 133 miljoen pond (omgerekend 156 miljoen euro).

De zeilboot was vanuit de Azoren richting Groot-Brittannië gevaren. De drugs waren waarschijnlijk bestemd voor de Britse en Europese markt. Volgens de NCA had het onderscheppen van de vracht grote impact op de activiteiten van criminele bendes.

Een andere Nederlander, Emile S. (45), die ook werd opgepakt, werd eerder dit jaar vrijgesproken.