'Tweede terreurverdachte Zoetermeer woont bij ons in de flat'

Bewoners van een flat in Zoetermeer weten het zeker: een van de eergisteren aangehouden terreurverdachten woonde bij hen in het complex aan het Haagsebos. Ze vertellen aan Omroep West dat een grote politiemacht de flat binnenviel.

Twee mannen van 20 en 34 jaar werden gisteren aangehouden vanwege het voorbereiden van een terroristische aanslag. De 20-jarige werd gearresteerd in zijn woning in Zoetermeer. De 34-jarige in zijn auto in Den Haag, maar ook hij woont in Zoetermeer.

En wel aan het Haagsebos, zeggen bewoners van de flat aan die straat. "Ik wilde net naar binnen gaan. Zie ik ineens allemaal politie in burgerkleding en met honden", zegt een bewoonster.

Tientallen zwaarbewapende agenten gingen naar binnen. "Mijn honden sloegen aan, want het was best wel een herrie", zegt een andere bewoonster. "Ik ben gaan kijken en zag een hele eenheid staan en dacht: 'Nou, dat is niet voor drugs'."

Volgens de vrouw stonden er constant zes mensen voor de deur van de woning en kwam er 's avonds nog een team. Een man die naast het appartement woont, zegt dat er een drone rondvloog om de woning in de gaten te houden.

Omroep West sprak met flatbewoners: