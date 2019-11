Levenslang voor dader steekpartij op station Manchester

De man die vorig jaar op oudejaarsdag in Manchester drie mensen verwondde met een mes is veroordeeld tot levenslang, met een minimum van elf jaar cel. Op station Victoria in het centrum stak hij in op een man en een vrouw, terwijl hij kreten als "leve het kalifaat"en "Allahoe akbar" riep.

De dader is een man van 26, volgens Britse media een Nederlander van Somalische afkomst. Hij woont sinds zijn negende in Manchester en zou online zijn geradicaliseerd.

De rechter zei dat hij kalm en doelbewust naar het station was gewandeld waar hij de man en de vrouw zag. "U volgde hen, pakte een van uw messen en viel hen aan om te doden", zei de rechter. De man werd meerdere keren in zijn rug, schouder en hoofd gestoken, de vrouw kreeg onder meer een snee in haar gezicht.

Daarna keerde de dader zich tegen toegesnelde agenten die tevergeefs probeerden hem uit te schakelen met pepperspray en een stroomstootwapen. Hij stak een agent in de schouder en werd vervolgens tegen de grond gewerkt.