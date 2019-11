Politie gaat uit van vier daders bij kunstroof Dresden

De Duitse politie vermoedt dat er vier mensen achter de kunstroof in Dresden zitten; eerder werd nog gesproken van twee verdachten. De daders zijn na de roof gevlucht in een Audi A6. De auto werd een paar kilometer verderop in brand gestoken in een ondergrondse parkeergarage.

Maandagochtend vroeg sloegen de inbrekers toe bij het museum Grünes Gewölbe, een van de schatkamers van Duitsland en Europa. Ze gingen ervandoor met kostbare juwelen uit de achttiende eeuw.

Bij de kunstroof is echter minder meegenomen dan aanvankelijk werd gedacht. In de vitrine die door een van de daders kapot werd geslagen, lagen zo'n honderd voorwerpen. Daarvan zijn elf stukken in zijn geheel meegenomen, waaronder een kostbare degen en een erekoord. Ook zijn een aantal knopen en delen van twee andere stukken gestolen.