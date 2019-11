Reizigers zitten uren vast in gestrande treinen

Reizigers op het traject Leiden-Utrecht zaten vandaag uren vast in twee gestrande treinen. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven konden 130 mensen tweeënhalf uur lang niet de trein uit. Bij Woerden stonden 120 passagiers een uur en veertig minuten stil.

De treinen kwamen stil te staan vanwege problemen met de bovenleiding. De passagiers die tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven gestrand waren, konden niet met bussen opgehaald worden vanwege brede sloten aan beide kanten van het spoor.

'Had sneller gemoeten'

De mensen laten uitstappen en naar het volgende station laten lopen, was volgens ProRail geen optie. "Het pad naast het spoor is drassig. Maar een nog veel groter risico is de bovenleiding. Die is kapot en daar staat nog hoogspanning op. Dan laten we mensen niet in de modder langs het spoor ploeteren", zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Uiteindelijk zijn de passagiers met een dieseltrein opgehaald en verder gebracht. "Tweeënhalf uur is te lang. Dit had sneller gemoeten", zegt ProRail schuldbewust.

Als de treinen weggesleept zijn, gaat ProRail de bovenleiding op het traject inspecteren. Naar verwachting rijden er tot in ieder geval 20.00 uur geen treinen tussen Leiden Lammenschans en Utrecht Centraal.