Celstraf en tbs geëist wegens doodsteken Amerikaanse studente

Vrienden van S. maakten zich in de maanden voor de fatale steekpartij zorgen over S.. Hij had last van hallucinaties en wisselende stemmingen. Hij zag ook beestjes. "Ik had last van stemmen. Iets anders nam me over", zegt S.

Van de dag waarop Sarah werd doodgestoken, herinnert S. zich weinig. "Ik wilde haar aanspreken. Ik was boos op haar. Er is een worsteling ontstaan bij haar deur en ze heeft mij gebeten. Daarna zag ik bloed op de muur en zag ik haar op haar rug liggen."

S. wilde met Papenheim praten over een opmerking die ze vlak daarvoor tegen hem had gemaakt toen hij aankondigde dat hij zelfmoord ging plegen. "Ik was boos op haar want ze zei 'doe maar lekker'. Dat doe je toch niet."

Papenheim is 27 keer gestoken en tien keer gesneden. Op de vraag van de rechter 'waarom', kon S. geen antwoord geven. "Ik weet het niet", zei hij.