Belgen die No Surrender-baas doodschoten gaan vrijuit vanwege noodweer

Vier Belgen die in 2015 betrokken waren bij de dood van de Amsterdamse No Surrender-leider Brian Dalfour en een Macedoniër gaan vrijuit wegens noodweer. Dat heeft de rechtbank in Breda geoordeeld. Ook het Openbaar Ministerie kwam tot de conclusie dat de vier uit noodweer hebben gehandeld.

Dalfour en zijn Macedonische kompaan Muljaim Nadzak zouden de Belgen in oktober 2015 in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe 15 kilo cocaïne leveren. Uit berichten op hun telefoons is gebleken dat ze van het begin af aan het plan hadden om de Belgen van hun geld te beroven. Ze zouden zich daarbij voordoen als politieagenten.

Vastgebonden op de grond

De Belgen werden vastgebonden en een van hen werd in zijn onderlichaam geschoten, terwijl hij vastgebonden op de grond lag. De Belgen raakten zo in paniek dat ze voor hun leven gingen vechten. Ze wisten zich te bevrijden en vuurwapens te pakken te krijgen en schoten Dalfour en Nadzak dood.

Een medeplichtige van Dalfour en Nadzak is tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld voor gewelddadige diefstal met lichamelijk letsel als gevolg.