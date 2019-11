Verdachten van ernstige misdaden moeten verplicht zitting bijwonen

Verdachten van ernstige strafbare feiten worden voortaan verplicht om op de terechtzitting en bij de uitspraak te zijn. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat minister Dekker heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Dekker denkt dat zo'n verplichting meehelpt om de verdachte de gevolgen van het misdrijf te laten inzien. Het plan stond al in het regeerakkoord en vorig jaar zomer had hij een concept klaar, waar de bevolking op kon reageren.

Het gaat om verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten. Als ze bij de zitting zijn, kunnen ze geconfronteerd worden met het slachtoffer dat zijn spreekrecht uitoefent, en dat kan helpen om herhaling te voorkomen, denkt Dekker. Hij noemt de verschijningsplicht ook van belang voor de samenleving: "Door de aanwezigheid van de verdachte wordt zichtbaar hoe het recht in concrete, ernstige strafzaken wordt gerealiseerd."

Verlenging van tbs

Dekker wil verder in de wet zetten dat slachtoffers het recht krijgen het woord te voeren bij zittingen over verlenging van tbs. Hij vindt het belangrijk dat slachtoffers in zulke gevallen rechtstreeks contact hebben met de rechter en kunnen zeggen waarom ze bijvoorbeeld een contact- of straatverbod willen.

Volgens het wetsvoorstel mag voortaan ook de stieffamilie van een overleden slachtoffer gebruik maken van het spreekrecht. Nu kan dat nog niet. Met die aanpassing wil Dekker recht doen aan de ontwikkeling dat steeds meer kinderen opgroeien in een samengesteld gezin.