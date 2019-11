Politie verklaart man te vroeg dood na ongeluk Margraten

De politie in Limburg heeft een slachtoffer van een ongeluk in Margraten doodverklaard terwijl hij nog leefde.

De 38-jarige man uit Deventer raakte zaterdag ernstig gewond bij een botsing tussen een lijnbus en een auto. Hij was de bestuurder van de auto, waar ook zijn vrouw en drie kinderen in zaten. Ook zij raakten gewond.

Maandag meldde de politie dat de man was overleden, maar nu blijkt dat hij op dat moment nog in leven was. Hij was klinisch dood en werd in coma gehouden. Geschokte familieleden belden na het bericht met De Limburger, omdat onder meer die krant berichtte over het overlijden van de man. Inmiddels is hij wel overleden.

Misverstand

Een woordvoerder van de politie laat weten dat sprake was van een misverstand. Er werd gecommuniceerd dat de man klinisch dood was, maar een ander verstond dat hij dood was.

"Het is een uitermate pijnlijke situatie", zegt een politiewoordvoerder tegen L1. "We hebben uiteraard onze excuses aan de familie aangeboden."