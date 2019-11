Kleinere kerstboom door droge zomer

Volgens RTV Drenthe zijn de bomen dit jaar daardoor zo'n 10 tot 20 centimeter korter. Maar daar zal de consument waarschijnlijk weinig van merken, verwacht Bolhuis. "De consument krijgt bomen die op lengte zijn geselecteerd. Voor iedereen is er wat wils en genoeg."

De Odoornse kerstbomenverkoper Robert Tuintjer vreest voor zijn omzet, omdat hogere bomen duurder zijn dan een korte boom. Maar ook hij denkt niet dat de klant er veel van merkt. "Ik had liever dat ze wat voller waren, wat donkerder groen. Maar voor de rest, de klant kiest altijd zijn favoriete boom."

Echte bomen zijn in

Met de kerstboomsector gaat het goed: dit jaar zag Bolhuis de verkoop van echte bomen met zo'n 9 procent stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. "En ook voorgaande jaren zagen we een groei van zo'n 7 à 8 procent."

Jarenlang was de kunstboom in trek, maar Bolhuis ziet nu dat de echte boom het overneemt. "Kerst moet steeds groter gevierd worden en daarnaast is plastic ook niet echt in. De natuurboom is weer helemaal terug."

Het is eigenlijk best opmerkelijk dat we een boom omhakken, ons huis binnenslepen en dan optuigen met allerlei ballen en een piek. Hoe zijn er daar ooit op gekomen? NOS op 3 zocht het uit: