Auto ontploft in Utrecht, politie gaat uit van opzet

In de Utrechtse wijk Ondiep is vannacht een auto ontploft. Het dak van het voertuig is er door de explosie vanaf geblazen. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd, maar gaat uit van opzet. Wat voor explosief er in of bij de auto lag, weet de politie nog niet.

De ontploffing was rond 03.15 uur. Verslaggever Peter Huting van RTV Utrecht zegt dat het een enorme knal moet zijn geweest. De schade aan de auto is groot. "Overal ligt glas en de voorruit van de auto is ver weg geblazen."