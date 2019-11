Politiebureaus Amsterdam gaan eerder dicht vanwege personeelsgebrek

In Amsterdam gaan enkele politiebureaus 's avonds en 's nachts dicht. Agenten van die bureaus kunnen dan worden ingezet op plekken waar ze harder nodig zijn en het moet de werkdruk in de wijken verminderen, schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

De belangrijkste politiebureaus in de stad blijven wel 24 uur per dag open.

Halsema heeft meer maatregelen aangekondigd. Zo worden de teams opgeheven die horecaoverlast en veelvoorkomende criminaliteit in Amsterdam aanpakken. Nu al blijven zaken op de plank liggen en de verwachting is dat het er alleen maar meer worden als de teams niet meer bestaan. Maar volgens de burgemeester kan het niet anders.

Ingezet voor beveiliging

Vorige week werd al bekend dat het team dat zich bezighoudt met de bestrijding van vervoerscriminaliteit, zoals de illegale taxibranche, wordt opgeheven. De vrijgekomen agenten worden ingezet voor politietaken in de stadswijken. Agenten zijn dan weer zichtbaar op straat en dat kan volgens Halsema voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden naar zware criminaliteit.

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum worden tientallen Amsterdamse agenten ingezet voor het beveiligen van advocaten, officieren van justitie, rechters en gebouwen. En dat terwijl er al een tekort van 500 agenten voor de reguliere politiezorg is. "Het water staat ons, zoals u weet, aan de lippen", schrijft Halsema.

Bij de beveiliging rond strafzaken krijgt Amsterdam hulp van de politie Oost-Nederland. Ongeveer 150 agenten van dat korps zijn onlangs naar de hoofdstad gestuurd vanwege de capaciteitsproblemen. Dat leidde tot veel kritiek bij onder anderen burgemeester Bruls van Nijmegen, want ook in Oost-Nederland is een tekort aan agenten.

De maatregelen in Amsterdam gelden voorlopig voor een half jaar. Over drie maanden wordt bekeken of ze daarna kunnen worden teruggedraaid. Intussen bekijkt de gemeente of ambtenaren die in het stadhuis minder hard nodig zijn administratief werk bij de politie kunnen gaan doen.

Utrecht

Ook de politie in het oostelijke deel van de provincie Utrecht kondigt maatregelen aan vanwege de agenten die nodig zijn voor de beveiliging rond strafzaken. Zo zijn politiebureaus en -steunpunten minder lang open.

De Utrechtse politie zegt de maatregel te nemen zodat snel gereageerd kan worden op 112-meldingen. Wijkagenten blijven wel actief.

Grapperhaus begripvol

Minister Grapperhaus zegt in een reactie dat hij de noodzaak om prioriteiten te stellen, zoals in Amsterdam gebeurt, onderschrijft. Hij erkent dat in andere regio's soortgelijke problemen spelen, vanwege de druk op de capaciteit.

Grapperhaus begrijpt de al eerder geuite wens van de Amsterdamse politie dat er versterking van de basisteams moet komen. De minister benadrukt dat het kabinet al bij zijn aantreden heeft besloten extra geld in de politie te investeren. "Dat loopt nu al op tot meer dan 320 miljoen euro; dat geld leidt tot extra politiemensen."

Tijd om nieuwe agenten op te leiden

Volgens de minister is al langer onderkend dat er "tijdelijke druk" op de organisatie ligt, omdat het nu eenmaal tijd kost om nieuwe agenten op te leiden. "Voor de tussentijd heb ik daarom meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt om door middel van bijvoorbeeld externe inhuur de druk op de organisatie te verlichten", zegt Grapperhaus.

Volgens hem profiteert Amsterdam net als andere politieregio's van dit extra geld. "Daarnaast is er specifiek voor Amsterdam 7 miljoen vrijgemaakt om 172 voltijdsagenten extra op straat in te zetten. Het project om deze mensen definitief vrij te spelen moet een dezer dagen nog wel worden goedgekeurd door de Amsterdamse politie zelf."