Getroffen Albanezen slapen in tent: 'Ons huis was alles wat we hadden'

Niets meer over

Duizenden Albanezen sliepen afgelopen nacht in tenten en auto's omdat hun huizen verwoest of te beschadigd zijn. "We waren bang dat er nog een aardbeving zou volgen, dus hebben we besloten om met onze familie een nacht buiten te slapen", zegt een man.

"We hebben niets meer over", zegt een Albanese vrouw die afgelopen nacht in een tent op een voetbalveld sliep. "Ons huis was alles wat we hadden en was alles waar we voor gewerkt hebben."

Gisteravond hielpen inwoners en reddingswerkers elkaar met het opzetten van een tentenkamp, waar veel getroffen Albanezen de nacht doorbrachten: